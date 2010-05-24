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Расписание матчей
Англия - Мексика
Англия - Мексика: обзор матча 24 мая 2010
Англия
24.05.2010, понедельник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Мексика
17'
Л. Кинг
35'
П. Крауч
47'
Г. Джонсон
45+2'
Г. Франко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Мексика
Желтая карточка
Ф. Родригес
Замена
А. Джонсон
️️️️
Д. Милнер
Замена
А. Леннон
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
️️️️
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
П. Баррера
Желтая карточка
Д. Дос Сантос
Замена
А. Гуардадо
️️️️
К. Вела
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
М. Кэррик
Замена
П. Баррера
️️️️
П. Агилар
ГОЛ! 3:1!
Г. Джонсон
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Д. Харт
️️️️
Р. Грин
Замена
Д. Дефо
️️️️
П. Крауч
Замена
Д. Каррагер
️️️️
Р. Фердинанд
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Франко
+2
ГОЛ! 2:1!
Г. Франко
ГОЛ! 2:0!
П. Крауч
ГОЛ! 1:0!
Л. Кинг
Пас отдал
П. Крауч
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
23
Роберт Грин
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
14
Тео Уолкотт
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
4
Стивен Джеррард
ЦП
9
Питер Крауч
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Мексика
1
Оскар Перес
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Рикардо Осорио
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
6
Джовани Дос Сантос
ЛП
6
Херардо Торрадо
(К)
ЦП
4
Рафаэль Маркес
ЦП
16
Эфраин Хуарес
ПП
11
Карлос Вела
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Англия
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
0
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
19
Адам Джонсон
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
19
Джонни Магальон
ЦЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
8
Исраэль Кастро
ЦП
22
Альберто Медина
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
23
Грин
3
Бэйнс
5
Фердинанд
20
Кинг
2
Джонсон
14
Уолкотт
4
Милнер
4
Джеррард
16
Кэррик
10
Руни
9
Крауч
4-4-2
1
Перес
22
Агилар
5
Осорио
2
Родригес
5
Сальсидо
16
Хуарес
6
Торрадо
4
Маркес
6
Дос Сантос
9
Франко
11
Вела
23
Грин
1
Харт
1
Харт
23
Грин
5
Фердинанд
18
Каррагер
18
Каррагер
5
Фердинанд
16
Кэррик
0
Хаддлстоун
0
Хаддлстоун
16
Кэррик
14
Уолкотт
19
Леннон
19
Леннон
14
Уолкотт
4
Милнер
19
Джонсон
19
Джонсон
4
Милнер
9
Крауч
9
Дефо
9
Дефо
9
Крауч
11
Вела
18
Гуардадо
18
Гуардадо
11
Вела
22
Агилар
7
Баррера
7
Баррера
22
Агилар
9
Франко
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Франко
Остались в запасе
Англия
Мексика
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
8
Исраэль Кастро
ЦП
22
Альберто Медина
ЦП
19
Джонни Магальон
ЦЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
17
Скотт Паркер
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
8
Исраэль Кастро
ЦП
22
Альберто Медина
ЦП
19
Джонни Магальон
ЦЗ
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Англия - Мексика
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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