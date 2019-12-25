-
-
-
-
-
02.06.2019 11:39Короткий обзор матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Скучный финал спасла девушка которая выбежала на поле – Кинси Волански ( Kinsey Wolanski ). Если бы не она, то интернет сегодня так бы не гудел. Ну праздновали бы логичную победу Ливерпуля в финале ЛЧ и вс
-
01.06.2019 19:04Сегодня 1 июня 2019 года состоится Финал ЛЧ в Мадриде. Тоттенхэм – Ливерпуль. Английский финал с многими не известными. Я рассказал в данном ролике три важных тактических момента на которые стоит обратить свое внимание. Превью матча – одним словом.
-
01.06.2019 16:08Багаж фанатов «Ливерпуля» пострадал из-за поломки туалета Для некоторых болельщиков «Ливерпуля» поездка в Мадрид на финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» получилась мокрой — багаж фанатов пострадал из-за неисправного туалета. Смешная история.
-
13.05.2019 20:21Всем привет. Украшением сезона в Английской премьер лиги был бы матч Ливерпуль – Манчестер Сити. А то складывается такое чувство что точка в чемпионской гонке не поставлена. Манчестер Сити стал чемпионам благодаря 11 миллиметрам в игре с Ливерпулем.
-
13.05.2019 18:34Всем привет. Московский Спартак бросил вызов английской команде и эта команда Ливерпуль. Да – да вы не ослышались. Просто бразильский защитник Спартака в одном из интервью заявил что дома на Спартак Арене можем и Ливерпуль по полю погонять.
-
08.05.2019 18:56Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (4:0, 4:3 по сумме двух матчей). Так же Моуриньо сказал свое мнение о тренере Ливерпуля Юргене Клоппе.
-
07.05.2019 20:02Ливерпуль – Барселона обзор матча. Полуфинал Лиги Чемпионов. Новости футбола сегодня. 7 мая 2019 года. 22:00. Ливерпуль. Стадион «Энфилд» Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч (первый матч – 0:3)
-
-
-
-
14.03.2019 20:49