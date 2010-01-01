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    Ливерпуль - результаты

    Город Ливерпуль
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.liverpoolfc.tv
    Стадион Энфилд Роуд
    Тренер Юрген Клопп
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    7 тур
    		1 марта, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
    25 тур
    		25 февраля, суббота 22:45 Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль
    24 тур
    		18 февраля, суббота 20:30 Ньюкасл 0:2 Ливерпуль
    23 тур
    		13 февраля, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:0 Эвертон
    22 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль
    21 тур
    		21 января, суббота 15:30 Ливерпуль 0:0 Челси
    20 тур
    		14 января, суббота 18:00 Брайтон 3:0 Ливерпуль
    19 тур
    		2 января, понедельник 20:30 Брентфорд 3:1 Ливерпуль
    18 тур
    		30 декабря, пятница 23:00 Ливерпуль 2:1 Лестер
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 20:30 Астон Вилла 1:3 Ливерпуль
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 3:1 Саутгемптон
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
    14 тур
    		29 октября, суббота 21:45 Ливерпуль 1:2 Лидс
    13 тур
    		22 октября, суббота 14:30 Ноттингем Форест 1:0 Ливерпуль
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Ливерпуль 1:0 Вест Хэм
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 18:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 18:30 Арсенал 3:2 Ливерпуль
    9 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:3 Брайтон
    6 тур
    		3 сентября, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
    5 тур
    		31 августа, среда 22:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Ливерпуль 9:0 Борнмут
    3 тур
    		22 августа, понедельник 22:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
    2 тур
    		15 августа, понедельник 22:00 Ливерпуль 1:1 Кристал Пэлас
    1 тур
    		6 августа, суббота 14:30 Фулхэм 2:2 Ливерпуль
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