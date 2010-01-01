Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|7 тур
|1 марта, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|25 тур
|25 февраля, суббота
|22:45
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|24 тур
|18 февраля, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|23 тур
|13 февраля, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|22 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|21 тур
|21 января, суббота
|15:30
|Ливерпуль
|0:0
|Челси
|20 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Брайтон
|3:0
|Ливерпуль
|19 тур
|2 января, понедельник
|20:30
|Брентфорд
|3:1
|Ливерпуль
|18 тур
|30 декабря, пятница
|23:00
|Ливерпуль
|2:1
|Лестер
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|20:30
|Астон Вилла
|1:3
|Ливерпуль
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Ливерпуль
|3:1
|Саутгемптон
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|1:2
|Ливерпуль
|14 тур
|29 октября, суббота
|21:45
|Ливерпуль
|1:2
|Лидс
|13 тур
|22 октября, суббота
|14:30
|Ноттингем Форест
|1:0
|Ливерпуль
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Ливерпуль
|1:0
|Вест Хэм
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|18:30
|Ливерпуль
|1:0
|Манчестер Сити
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|18:30
|Арсенал
|3:2
|Ливерпуль
|9 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|3:3
|Брайтон
|6 тур
|3 сентября, суббота
|14:30
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|5 тур
|31 августа, среда
|22:00
|Ливерпуль
|2:1
|Ньюкасл
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|9:0
|Борнмут
|3 тур
|22 августа, понедельник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Ливерпуль
|2 тур
|15 августа, понедельник
|22:00
|Ливерпуль
|1:1
|Кристал Пэлас
|1 тур
|6 августа, суббота
|14:30
|Фулхэм
|2:2
|Ливерпуль