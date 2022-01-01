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АПЛ 2026/2027
Команды
Ливерпуль
Состав
€ 1 млрд
Ливерпуль - состав команды
Ливерпуль
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Энфилд Роуд
Сайт:
http://www.liverpoolfc.tv
Тренер:
Андони Ираола
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Мамардашвили Георгий
Вра
25
€ 28 млн
1
Алиссон
Вра
33
€ 15 млн
28
Вудман Фредди
Вра
29
€ 3 млн
28
Вудмен Фредди
Вра
-
5
Жаке Жереми
Защ
21
€ 55 млн
33
Керкез Милош
Защ
22
€ 35 млн
30
Фримпонг Жереми
Защ
25
€ 35 млн
15
Леони Джованни
Защ
19
€ 25 млн
12
Брэдли Конор
Защ
23
€ 25 млн
33
Араухо Рональд
Защ
27
€ 20 млн
4
ван Дейк Вирджил
Защ
35
€ 15 млн
2
Гомес Джо
Защ
29
€ 13 млн
21
Цимикас Константинос
Защ
30
€ 4.5 млн
44
Чемберс Люк
Защ
22
€ 0.8 млн
46
Уильямс Рис
Защ
25
€ 0.5 млн
79
Will Wright
Защ
-
7
Вирц Флориан
Пол
23
€ 100 млн
8
Собослаи Доминик
Пол
25
€ 100 млн
38
Гравенберх Райан
Пол
24
€ 80 млн
10
Мак Аллистер Алексис
Пол
27
€ 70 млн
3
Эндо Ватару
Пол
33
€ 4 млн
53
Макконнелл Джеймс
Пол
22
€ 2 млн
9
Исак Александер
Нап
26
€ 85 млн
22
Экитике Уго
Нап
24
€ 80 млн
29
Барколя Брэдли
Нап
24
€ 70 млн
18
Гакпо Коди
Нап
27
€ 60 млн
73
Нгумоха Рио
Нап
18
€ 30 млн
23
Муньос Виктор
Нап
23
€ 30 млн
14
Кьеза Федерико
Нап
28
€ 13 млн
67
Кумас Льюис
Нап
20
€ 4 млн
49
Гордон Кейд
Нап
21
€ 1 млн
73
Нгумоа Рио
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 12, полузащитников: 6, нападающих: 10
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