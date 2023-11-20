У звезды АПЛ серьезная защита от нарушителей: военные охраняют его даже на поле

Египет уверенно начал кампанию по отбору на чемпионат мира 2026 года. В первом матче египтяне обыграли Джибути 6:0. Во втором – победа над Сьерра-Леоне 2:0. Но в конце второй встречи прошел инцидент. На поле выбежали фанаты и подлетели к игрокам, и, конечно, многие старались избегать этой встречи.

Например, Мохамед Салах сразу же на время покинул поле в сопровождении военных. Его моментально окружила охрана и стюарды, которые защитили от фаната, пытавшегося сделать селфи. Он был в футболке «Ливерпуля».

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?