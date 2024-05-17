Юрген Клопп возвращается на «Энфилд»! Ни за что не догадаетесь, ради кого

Немец уже соскучился по родному стадиону.

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль». Красивая история длиной в восемь с половиной лет завершилась 19 мая. В тот день команда из графства Мерсисайд на своем поле обыграла «Вулверхэмптон» – 2:0. Это был заключительный для команд матч в сезоне. А для Клоппа – последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля». Затем была прощальная вечеринка с зажигательными танцами в исполнении Юргена. А потом – долгожданный отпуск, которого Клопп ждал очень и очень долго.

Но, кажется, совсем скоро немец вновь посетит «Энфилд». Правда, уже не для того, чтобы гнать вперед футболистов своей команды. И не для того, чтобы выдавать афоризмы на послематчевых пресс-конференциях. В интервью изданию The Athletic Клопп рассказал, что в июне придет на домашний стадион «Ливерпуля» для того, чтобы... вживую послушать концерт популярной американской певицы Тейлор Свифт!

Немец с женой Уллой решили посетить мероприятие, намеченное на июнь этого года. Что ж, ждем новых видео с танцующим Клоппом!

Фото: IMAGO/Craig Thomas/News Images, Christine Olsson / Global look press