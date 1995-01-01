Игрок «Ливерпуля» сыграл против брата в Лиге Европы: как это было

Вот так встреча!

В четверг вечером «Ливерпуль» буднично победил «Юнион СЖ» со счетом 2:0 в групповом этапе Лиги Европы.

Была у этого матча и более интересная подоплека – встреча братьев Мак Аллистеров по разные стороны баррикад.

В итоге Алексис из «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва и провел на поле весь второй тайм. Кевин из »Юниона СЖ» был в стартовом составе, а заменили его на 86-й минуте.

Братья встретились в подтрибунке еще до начала игры. Младший Алексис показывал старшему Кевину легендарный »Энфилд».

Разумеется, как порядочные аргентинцы браться распили калебас мате. Естественно, все это происходило под пристальным вниманием фотокорреспондентов.

«Юнион СЖ» примет »Ливерпуль» в ответном матче 14 декабря. Тогда и будем следить за продолжением истории. Поскольку следующая очная встреча братьев Мак Аллистеров намечена на шестой тур группового этапа Лиги Европы, есть вероятность, что атмосфера получится не такой дружеской, а Алексису и Кевину придется сражаться за путевку в весеннюю стадию еврокубков.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press