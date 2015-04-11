Бутсы с кристаллами Swarovski, охотничьи угодья и титул лорда – самые безумные покупки, которые совершали футболисты

Что общего у Роберта Левандовски и героя фильма «Бриллиантовая рука»?

Конец календарного года и начало января – время, когда мы отправляемся за подарками родным и близким, друзьям или коллегам. Порой в этот период мы тратим гораздо больше, чем планировали. А потом сидим дома с калькулятором и пытаемся понять – куда же испарились все деньги?

Звезды футбола часто оказываются настоящими транжирами. И период их покупательской активности вовсе не ограничивается январскими праздниками. Топ-игроки тратят миллионы на шоппинг, причем нередко радуют сами себя. Пока вы подсчитываете свои новогодние траты, мы подготовили для вас список самых неожиданных, странных, а порой даже безумных покупок, которые совершали футболисты.

– Пьер-Эмерик Обамеянг и бутсы с кристаллами от Swarovski

Габонский игрок когда-то считался одним из самых перспективных нападающих мира. Он учился футбольному мастерству в школе «Милана», а потом, немного повзрослев, отправился покорять французскую Лигу 1. Обамеянг очень хотел привлечь внимание к своей игре. И сделал это весьма оригинальным способом. В 2012 году он приехал на Кубок африканских наций, прихватив с собой бутсы, украшенные кристаллами от всемирно известного бренда. Надев яркие обновки, форвард вышел на разминку перед одним из матчей. Потом, правда, переобулся, выбрав для игры более практичные и удобные бутсы. Но внимание футбольной общественности привлек. Стоимость эксклюзивной обуви составила порядка трех тысяч евро. Для ее изготовления использовали четыре тысячи кристаллов. На создание шедевра ушло 50 часов. Сколько голов забил Обамеянг на предыгровой разминке в таких бутсах, доподлинно неизвестно.

– Златан Ибрагимович и охотничьи угодья

Как-то шведского форварда спросили, что он подарит своей жене на день рождения. Форвард, недолго думая, ответил: «Ничего. У нее уже есть Златан». А вот себе знаменитый голеадор время от времени делает весьма щедрые подарки. Однажды, например, купил целый остров в Швеции – для того, чтобы охотиться. Угодья площадью 500 гектаров обошлись Ибрагимовичу в два с половиной миллиона евро.

– Дидье Дрогба и золотой рудник

Ивуарийский форвард за свою богатую на события карьеру выиграл множество титулов – индивидуальных и командных. Ему настолько нравилось побеждать, что он в какой-то момент даже решил инвестировать в золото. Дрогба купил долю в золотосодержащем руднике в Западной Африке. Сообщалось, что футболист вложился в это предприятие, чтобы поддержать экономику своей страны, пострадавшей из-за десятилетнего кризиса в нулевые годы. Дрогба стремился спасти месторождение от закрытия и помочь его дальнейшему развитию. Спортсмен купил 5 процентов акций золотой шахты. Сумма сделки неизвестна.

– Роберт Левандовски и такси-вертолет

«Наши люди в булочную на такси не ездят», – говорила героиня Ноны Мордюковой. Роберт Левандовски вряд ли смотрел фильм «Бриллиантовая рука», но что-то общее с Семеном Семеновичем Горбунковым у него точно есть. Однажды, отдыхая с женой на малой родине – в польской деревне Станцлево – футболист очень захотел поесть свежего хлеба. До ближайшей кондитерской нужно было ехать не один десяток километров. Роберт, как образцовый нападающий, решил ускориться и воспользовался сверхбыстрым такси. Покупать вертолет Левандовски не стал – ограничился арендой, которая обошлась ему в пять тысяч евро.

– Джибриль Сиссе и титул лорда

Выступая за «Ливерпуль», эпатажный форвард настолько проникся британской культурой, что решил обзавестись не только местной элитной недвижимостью, но и звучным титулом. Игрок, родившийся в семье выходцев из Кот д'Ивуара, приобрел поместье Фродсхэм в графстве Чешир. Вместе с землей Сиссе получил и титул лорда Мэнора. С 1926 года английское законодательство позволяет подобные сделки. Таким образом, форвард стал представителем древнего саксонского рода с более чем тысячелетней историей.

Фото: Orravan Design, Panoramic IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO / global look press