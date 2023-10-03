АПЛ выложила переговоры судей VAR в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: отняли чистый гол из-за глупейшего просчета

Появились новые подробности скандального решения судей в матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
- В 1-м тайме арбитры ошибочно не засчитали гол ливерпульца Луиса Диаса из-за офсайда.
- Судейский корпус извинился за ошибку.
- «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:2.
Ассоциация профессиональных судей опубликовала аудиозапись переговоров между судьями. Оказалось, что видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что главный арбитр засчитал гол.
Инглэнд передал судьям в поле, что проверка завершена, и спохватился только после возобновления матча. До него дошло, что арбитр зафиксировал офсайд, а VAR «одобрил» именно это решение.
Таким образом, гол Диаса был ошибочно не засчитан.
Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?
VAR: Да.
Оператор повтора: Провести линию по бутсе?
VAR: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.
Помощник арбитра 1: Играем.
Главный арбитр: Спасибо, приятель.
VAR: Спасибо, мужик.
Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.
Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?
AVAR: Да.
Оператор повтора: Ты доволен?
AVAR: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.
VAR: Что?
Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой? Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.
VAR: Дерьмо! Ох...
Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.
VAR: Прошу прощения?
Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.
VAR: Не могу ничего сделать.
Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.
VAR: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.