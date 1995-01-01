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    • АПЛ выложила переговоры судей VAR в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: отняли чистый гол из-за глупейшего просчета
    Бомбалейла Все блоги -

    АПЛ выложила переговоры судей VAR в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: отняли чистый гол из-за глупейшего просчета

    3 октября, 22:28
    Как можно было так опозориться?

    Появились новые подробности скандального решения судей в матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

    • В 1-м тайме арбитры ошибочно не засчитали гол ливерпульца Луиса Диаса из-за офсайда.
    • Судейский корпус извинился за ошибку.
    • «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:2.

    Ассоциация профессиональных судей опубликовала аудиозапись переговоров между судьями. Оказалось, что видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что главный арбитр засчитал гол.

    Инглэнд передал судьям в поле, что проверка завершена, и спохватился только после возобновления матча. До него дошло, что арбитр зафиксировал офсайд, а VAR «одобрил» именно это решение.

    Таким образом, гол Диаса был ошибочно не засчитан.

    Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?

    VAR: Да.

    Оператор повтора: Провести линию по бутсе?

    VAR: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.

    Помощник арбитра 1: Играем.

    Главный арбитр: Спасибо, приятель.

    VAR: Спасибо, мужик.

    Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

    Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?

    AVAR: Да.

    Оператор повтора: Ты доволен?

    AVAR: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

    VAR: Что?

    Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой? Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

    VAR: Дерьмо! Ох...

    Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

    VAR: Прошу прощения?

    Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.

    VAR: Не могу ничего сделать.

    Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.

    VAR: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12676

      DeStar 4 октября, 00:00

      жесть))))

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