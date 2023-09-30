Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Судейский корпус признал ошибку с отменой гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»

    Судейский корпус признал ошибку с отменой гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»

    Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за судейство в АПЛ, оперативно признала результативную ошибку в матче 7-го тура между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1).

    Компания согласилась, что гол Луиса Диаса в ворота лондонцев отменен из-за ошибочного офсайда.

    «Мы признаем, что в моменте с голом произошла существенная человеческая ошибка. Это явная фактическая ошибка. VAR не смог вмешаться.

    Проведем полное расследование», – сказано в заявлении PGMOL.

    • Матч в поле обслуживал Саймон Хупер.
    • «Тоттенхэм» вырвал победу на 90+6 минуте.
    • «Арсенал» и «Тоттенхэм» – единственные команды сезона АПЛ без поражений.

    Новости по теме
    Гвардиола до матча с «Вулвз» не знал имя его форварда – тот ответил победным голом в ворота «Сити»!
    АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Ливерпулем» (2:1), у ливерпульцев 2 удаления
    Гвардиола прокомментировал второе подряд поражение «Манчестер Сити»
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.09.2023 23:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+