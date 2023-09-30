Судейский корпус признал ошибку с отменой гола «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за судейство в АПЛ, оперативно признала результативную ошибку в матче 7-го тура между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1).
Компания согласилась, что гол Луиса Диаса в ворота лондонцев отменен из-за ошибочного офсайда.
«Мы признаем, что в моменте с голом произошла существенная человеческая ошибка. Это явная фактическая ошибка. VAR не смог вмешаться.
Проведем полное расследование», – сказано в заявлении PGMOL.
- Матч в поле обслуживал Саймон Хупер.
- «Тоттенхэм» вырвал победу на 90+6 минуте.
- «Арсенал» и «Тоттенхэм» – единственные команды сезона АПЛ без поражений.
Источник: Sky Sports