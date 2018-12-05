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23.06.2016 18:55Новый формат турнира позволил командам-андердогам как никогда раскрыть свой потенциал. «Бомбардир» анализирует сильные стороны каждого из «слабачков», прошедших в 1/8, и объясняет, как они смогли оказаться на голову выше нашей сборной.4
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18.06.2016 22:40Безоговорочная победа бельгийцев над ирландцами, огненный матч Исландии и Австрии, а также неожиданно безголевая битва Португалии с Австрией. «Бомбардир» показывает главные моменты заключительных встреч второго тура группового этапа.8
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18.06.2016 21:00«Ювентус» запрашивает огромную сумму за Погба. Арестованы лица, готовившие еще один теракт во Франции. «Рома» интересуется Нойштедтером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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18.06.2016 07:00И футболисты, и болельщики часто привозят на важные события или турниры фотографии друзей, которые не смогли приехать. Обычно причины трагичны и сентиментальны. Однако у парня из Ирландии по имени Том все куда более жизненно.4
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11.06.2016 02:00Итальянский защитник избил грабителя, ирландец вернулся в футбол после разрыва печени, а венгерский форвард угостил 200 человек после выхода на Евро. «Бомбардир» выбирает по одному игроку с каждой сборной групп E и F и рассказывает истории, о которых вы могли не знать.3