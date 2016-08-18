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    Неудачник недели. Как забить три гола в свои ворота и удалиться с поля


    1.5
    Голосов: 2
    18.08.2016 17:00
    Пока все смотрели ЛЧ, в Чемпионшипе произошла драма. Игрок, давно переживший редкую травму, а летом поигравший на Евро, в одиночку потопил свой «Блэкберн» в игре против «Кардифф Сити».

    «Это очень странная травма, которая может и за сто лет не повториться», – шесть лет назад рассуждали врачи, глядя на футболиста «Эвертона» Шейна Даффи, который едва не умер от разрыва печени, получив эту жуткую травму на тренировке сборной Ирландии. Защитник потерял 3,6 литра крови и испытывал нечеловеческие боли, а о футболе в тот момент никто не думал – человека бы спасти. Спасли, поставили на ноги и разрешили тренироваться.

    Даффи снова заиграл в футбол и отбыл в «Блэкберн», где получил постоянное место в основном составе. А там и снова попал в сборную Ирландии, с которой поехал на Евро-2016 и провел образцовый матч против команды Италии (1:0). Однако уже в игре плей-офф против Франции (1:2) оставил Ирландию в меньшинстве в середине второго тайма, фактически предрешив своим удалением судьбу той встречи.

    Удалился Даффи и во вчерашнем матче своего «Блэкберна» против «Кардиффа» – произошло это на последних минутах при счете 1:2, с которым «Роверс» и уступили. Красная карточка, с кем не бывает, но если бы было все так просто. Те два мяча, записанные на счет «Кардифф Сити», как раз принадлежат ирландскому защитнику. Несчастный Шейн Даффи забил два автогола. Причем, как говорят, в тот день он отказался подписывать новый контракт с «Блэкберном».

    Комичности этой ситуации придает тот факт, что несколько дней назад «Блэкберн» проиграл 0:3 «Уигану», а один из мячей в свои ворота забил… Даффи. В своем Twitter футболист получил за это столько проклятий, что тут же удалил аккаунт. Что ж, очень вовремя.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ITV
    Рейтинг: 1.5 Голосов: 2
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Илюха1988 20 августа 2016, 15:32

      42

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 20 августа 2016, 15:22

      Маскерано одобряет его :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      ,bpjy 19 августа 2016, 07:52

      просто чувак всегда мечтал быть нападающим

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 19 августа 2016, 00:50

      Вот это Непруха!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 августа 2016, 18:32

      Да это жеш Артёмка!!! А наши завсегда на ближние ворота ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 августа 2016, 18:18

      надо ему дать русское гражданство

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 августа 2016, 18:00

      В нашей сборной он бы и не выделялся вовсе,ещё бы и гонорар каждый год повышал,а почему нет то?))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 августа 2016, 17:28

      удаление это наоборот плюсовое действие, он просто боялся хет-трик в матче сделать )))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +932

      Untitled-1 18 августа 2016, 17:07

      что такое не везет и как с этим бороться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 18 августа 2016, 17:05

      Да уж

      0
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