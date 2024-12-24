Дюков прокомментировал задержание инвестора «Химок» Садыгова

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на задержание инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки». Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ.
В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», – сказал Дюков.
- Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
- Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
- Садыгову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток.
Источник: Sport24