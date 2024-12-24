Дюков прокомментировал задержание инвестора «Химок» Садыгова

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на задержание инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки». Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ.

В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», – сказал Дюков.