В «Спартаке» отреагировали на резонансные слова Федорищева о коррупции в российском судействе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев Олег Малышев прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

– Федорищев уже сделал заявление о том, что «Зенит» не в числе десятки клубов, которые могут быть замешаны в коррупции в судейском корпусе. Про «Спартак» он такого пока не говорил. Как смотрите на его высказывания?

– Зная, как организована работа в «Спартаке» – количество аудитов, контроля – мне сложно представить, как мы могли бы быть в какой-то десятке. Если подобного рода нарушения случаются, я двумя руками за то, чтобы их найти и искоренить. Потому что, если честно, вызывает недоверие и вызывает вопросы качество судейства. У меня нет, в отличие от руководителя судейского корпуса, ощущения, что оно улучшается.