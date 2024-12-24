В «Спартаке» отреагировали на резонансные слова Федорищева о коррупции в российском судействе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев Олег Малышев прокомментировал слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
– Федорищев уже сделал заявление о том, что «Зенит» не в числе десятки клубов, которые могут быть замешаны в коррупции в судейском корпусе. Про «Спартак» он такого пока не говорил. Как смотрите на его высказывания?
– Зная, как организована работа в «Спартаке» – количество аудитов, контроля – мне сложно представить, как мы могли бы быть в какой-то десятке. Если подобного рода нарушения случаются, я двумя руками за то, чтобы их найти и искоренить. Потому что, если честно, вызывает недоверие и вызывает вопросы качество судейства. У меня нет, в отличие от руководителя судейского корпуса, ощущения, что оно улучшается.
- Федорищев ранее заявил о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
- По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
- Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.