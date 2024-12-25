«Хорошие новости для «Спартака»: турецкий журналист – о Кагигао

Турецкий журналист Джанер Исбегендир прокомментировал информацию о назначении Фрэнсиса Кагигао спортивным директором «Спартака». Ранее сообщалось, что 55-летний специалист уже покинул «Галатасарай.

«Судя по автору, Бурхану Джану Терзи, я могу быть уверен в том, что это на сто процентов правда. Хорошие новости для «Спартака», – сказал Исбегендир.