Канчельскис назвал три клуба, которые удивили его в этом сезоне

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис выделил три клуба в первой части сезона. Его удивили «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак».
«Удивили со знаком плюс «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак». Вот три клуба, которые я бы выделил. Они действительно хорошо сыграли. Дай Бог, чтобы во второй половине они прыгнули ещe выше и удивили сами себя и всех болельщиков», – сказал Канчельскис.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров с 39 очками.
- «Спартак» занимает 3-е место (37 очков).
- «Локомотив» располагается на пятой строчке (35 очков).
Источник: Metaratings.ru