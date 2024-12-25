Канчельскис назвал три клуба, которые удивили его в этом сезоне

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис выделил три клуба в первой части сезона. Его удивили «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак».

«Удивили со знаком плюс «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак». Вот три клуба, которые я бы выделил. Они действительно хорошо сыграли. Дай Бог, чтобы во второй половине они прыгнули ещe выше и удивили сами себя и всех болельщиков», – сказал Канчельскис.