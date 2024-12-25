Абаскаль оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о шансах команды на первое место в РПЛ. Московский клуб под руководством Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице после 18 туров, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

«Что касается весны для «Спартака», то если они сохранят ключевых игроков и мотивируют остальных, если у них не будет травм, то они будут на правильном пути.

Я помню наш первый сезон, когда травмированы были Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Квинси Промес и Роман Зобнин. Мы набрали столько же очков в 22–23 матчах сезона.

Сейчас для красно‑белых очень важно хорошо провести первые игры в марте, чтобы быть готовыми к матчу с «Зенитом» в РПЛ», – сказал Абаскаль.