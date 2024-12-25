Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой назвал Абаскаля бессовестным за его слова про «Спартак»

    Мостовой назвал Абаскаля бессовестным за его слова про «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

    «Слова Абаскаля – глупость! Лишний раз такое выражение подтверждает, что такие люди делают себе карьеру за счeт футбольных людей. Бессовестный! Как такое можно говорить в такой ситуации.

    Хорошо, Абаскаль же тогда тоже на каком-то багаже ехал в «Спартаке», когда пришeл туда, а потом потерял его. Года два искали этот багаж, но хорошо, что Станкович его нашeл. В футболе много бессовестных людей. Многие за счeт таких поступков выстраивают себе карьеру», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» сейчас возглавляет Деян Станкович.
    • Команда идет на 3-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Мостовой: «Еду в Шереметьево, забрать оставшийся багаж Абаскаля» 3
    Мостовой – об Угальде: «Его критиковали все, кроме меня. У нас много таких, кто смешит» 12
    Мостовой сказал, когда Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    SLADE2019
    1735115068
    Долго ждали, пока ты, Александр выскажешься. Уж совсем бессовестным его не назовешь. Кто то приходит на готовый багаж, а кто его создает, во всяком случае основу. Угальде, Рябчук, Денисов, Бабич. Абаскаль, в принципе, неплохо поработал. Оказывается.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 