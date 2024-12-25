Мостовой назвал Абаскаля бессовестным за его слова про «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

«Слова Абаскаля – глупость! Лишний раз такое выражение подтверждает, что такие люди делают себе карьеру за счeт футбольных людей. Бессовестный! Как такое можно говорить в такой ситуации.

Хорошо, Абаскаль же тогда тоже на каком-то багаже ехал в «Спартаке», когда пришeл туда, а потом потерял его. Года два искали этот багаж, но хорошо, что Станкович его нашeл. В футболе много бессовестных людей. Многие за счeт таких поступков выстраивают себе карьеру», – сказал Мостовой.