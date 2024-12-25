Реакция Семина на слова Абаскаля про «Спартак»

Юрий Семин оценил резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
- Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
- Абаскаля уволили в апреле.
- Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.
«Наверное, какой-то «багаж» все-таки остался. Как минимум большая часть игроков была в команде и в то время.
При Абаскале были периоды, которые дарили много эмоций, вызывали энтузиазм. Но он не смог это удержать по каким-то причинам. Пожалуй, некоторые заслуги у него есть.
Не думаю, что Абаскаль действительно считает, что сегодняшний «Спартак» построил он и его штаб. Все-таки он разумный человек.
Отмечу лишь, что энтузиазма при нем было много, но затем работа была неудачной», – сказал Семин.