Реакция Семина на слова Абаскаля про «Спартак»

Юрий Семин оценил резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Наверное, какой-то «багаж» все-таки остался. Как минимум большая часть игроков была в команде и в то время.

При Абаскале были периоды, которые дарили много эмоций, вызывали энтузиазм. Но он не смог это удержать по каким-то причинам. Пожалуй, некоторые заслуги у него есть.

Не думаю, что Абаскаль действительно считает, что сегодняшний «Спартак» построил он и его штаб. Все-таки он разумный человек.

Отмечу лишь, что энтузиазма при нем было много, но затем работа была неудачной», – сказал Семин.