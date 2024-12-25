Радимов назвал большую проблему «Динамо»: «Руководству надо задуматься»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах «Динамо» в этом сезоне. Команда ушла на зимнюю паузу на четвертом месте в РПЛ, имея на счету 35 очков после 18 туров. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – четыре очка.

«С одной стороны, они ушли на перерыв с такой позиции, откуда лидеров еще можно догнать. Особенно учитывая осечки «Краснодара» и «Зенита». Однако я считаю, что «Динамо» могло быть выше.

Их большая проблема: у них на поле нет лидера. Тюкавин может быть наконечником атаки и забивать, но это не лидерские качества. Может быть, это только пока, из‑за молодого возраста.

Фомин – молчун, тоже не лидер. А иностранцы начинают заигрываться, играть на публику, что чревато потерей очков. Мне кажется, руководству «Динамо» надо задуматься о приобретении лидера», – сказал Радимов.