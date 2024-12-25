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Абаскаль рассказал о своем отношении к Соболеву

25 декабря 2024, 00:11
7

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об Александре Соболеве.

Форвард перешел из московского клуба в «Зенит» этим летом. Он провел за петербуржцев 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

– Гильермо, вы знали, что Александр Соболев еще в октябре 2023 года заявил руководству «Спартака», что хочет покинуть клуб? Поведение игрока сильно повлияло на микроклимат в команде?

– Саша – не похожий ни на кого игрок. У меня остались о нем теплые воспоминания, потому что это футболист, с которым мы много работали и у которого было много приятных моментов в «Спартаке», особенно в первый год. Александр отлично выступал. На второй год, я думаю, он был не так сосредоточен, и это снизило его результативность. В ближайшем будущем, уверен, он станет сильным парнем, с ярко выраженной индивидуальностью. У него есть все, чтобы добиться успеха. Он обладает харизмой и талантом, но должен стремиться к преемственности и последовательности. Если он это сделает, то станет одним из лучших нападающих РПЛ. Я не знал о его намерении уйти, но такое может случиться в любой момент. От себя скажу так: я всегда старался выжать из него максимум как из игрока.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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Mariner
1735092554
Могу лишь повторить мой же пост от конца сентября: "Как по мне - это один из самых глупых и просто плохих трансферов за всю историю РПЛ. Не смотря на довольно хорошую трансферную работу Зенита. Трансфер Соболева - это оверпрайс за плохого футболера, это возможный разлад внутри из-за его характера, это минус в отношения с болельщиками Зенита, Спартака - ну это свиней плевать, но и минус на уважение от всех вообще. Я не вижу в этом трансфере вообще никаких плюсов. Соболева даже за бесплатно не стоило бы брать, и футболиста с его уровнем игры, но с нормальным прошлым, тоже не факт, что стоило бы брать за бесплатно... Если только на перепродажу."
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DOCTOR PENALTY
1735093186
Столкнулись лбами два барана! *****!
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Diminio
1735101551
В пердив в аренду уйдёт
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saf05
1735113252
Вот и выжал из него всё
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Taps
1735113383
Сколько отстегнул за отзыв ?
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