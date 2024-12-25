Абаскаль рассказал о своем отношении к Соболеву

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об Александре Соболеве.

Форвард перешел из московского клуба в «Зенит» этим летом. Он провел за петербуржцев 11 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

– Гильермо, вы знали, что Александр Соболев еще в октябре 2023 года заявил руководству «Спартака», что хочет покинуть клуб? Поведение игрока сильно повлияло на микроклимат в команде?

– Саша – не похожий ни на кого игрок. У меня остались о нем теплые воспоминания, потому что это футболист, с которым мы много работали и у которого было много приятных моментов в «Спартаке», особенно в первый год. Александр отлично выступал. На второй год, я думаю, он был не так сосредоточен, и это снизило его результативность. В ближайшем будущем, уверен, он станет сильным парнем, с ярко выраженной индивидуальностью. У него есть все, чтобы добиться успеха. Он обладает харизмой и талантом, но должен стремиться к преемственности и последовательности. Если он это сделает, то станет одним из лучших нападающих РПЛ. Я не знал о его намерении уйти, но такое может случиться в любой момент. От себя скажу так: я всегда старался выжать из него максимум как из игрока.