Юран назвал позиции, требующие усиления в «Спартаке»

Сергей Юран дал совет «Спартаку» по поводу усиления состава во время зимнего трансферного окна.

«Я думаю, ещe один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». Станкович ставил в оборону Литвинова, но по своему амплуа тот всe же опорный полузащитник.

Нацеленных на атаку игроков в команде достаточно, а вот качественный опорник оборонительного плана «Спартаку» не помешал бы. И, если возможности позволяют, я бы на месте Станковича попросил ещe нападающего таранного типа.

Угальде – это хорошо. Но когда соперник всем составом обороняется на своей половине поля и взломать оборону через центр проблематично, нужно больше задействовать фланги и выпускать под прострелы-навесы мощного форварда типа Зе Луиша», – сказал Юран.