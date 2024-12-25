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    Юран назвал позиции, требующие усиления в «Спартаке»

    Сергей Юран дал совет «Спартаку» по поводу усиления состава во время зимнего трансферного окна.

    «Я думаю, ещe один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». Станкович ставил в оборону Литвинова, но по своему амплуа тот всe же опорный полузащитник.

    Нацеленных на атаку игроков в команде достаточно, а вот качественный опорник оборонительного плана «Спартаку» не помешал бы. И, если возможности позволяют, я бы на месте Станковича попросил ещe нападающего таранного типа.

    Угальде – это хорошо. Но когда соперник всем составом обороняется на своей половине поля и взломать оборону через центр проблематично, нужно больше задействовать фланги и выпускать под прострелы-навесы мощного форварда типа Зе Луиша», – сказал Юран.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1735133821
    ...и пару позиций к этому в ротацию нужно...
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    FCSpartakM
    1735133920
    поэтому Юран и не умеет тренировать. Спартаку нужен ПЗ и игрок подмены на фланги атаки. 2 башни и так есть под навал. ЦЗ укомплектована, на кой черт набирать игроков , когда ты изначально не продал .
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    TIMOTHY
    1735136077
    Мечты мечты)
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