Жирков предсказал будущее Пьянича

Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков высказался об игре Миралема Пьянича за московскую команду.

Боснийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах свободного агента 26 сентября. Он провел за клуб 11 матчей и сделал 1 ассист.

– ЦСКА выбивается из списка остальных топ-клубов?

– Это происходит не первый год. Тем более, недавно на команду наложили бан. Но летом состав пополнил Пьянич, он опытный игрок. Во втором круге он наберется уверенности и раскроется. На чемпионство ЦСКА претендовать не будет, а вот за ненужные места поборется (смеется). Места ненужные, потому что они не дают путeвки в еврокубки.