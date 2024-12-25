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    • Ротенберг отреагировал на слова Латышонка про 30 тысяч рублей на жизнь в месяц

    Ротенберг отреагировал на слова Латышонка про 30 тысяч рублей на жизнь в месяц

    Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг прокомментировал слова Евгения Латышонка.

    Вратарь «Зенита» ранее заявил, что ему хватает 30 тысяч рублей на жизнь в месяц.

    – Вратарь футбольного «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц в Санкт-Петербурге. А какая сумма вам нужна в месяц в Питере?

    – Это ведь как посмотреть. Вот Артем Дзюба сейчас является футболистом «Акрона». Я думаю, он может тратить и меньше, чем 30 тысяч рублей в месяц. Потому что питание у него бесплатное, проживание тоже. А на что он тратит тогда? Можно не тратить вообще ничего! Если ты – профессиональный футболист или хоккеист. Можно в месяц даже ни копейки не потратить. Просто живи на базе, никуда не выходи и питайся там, а на матчи тебя возят.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:22
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    Комментарии (5)
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    Plyash
    1735125713
    Ну,зажрались футболёры,че-слово...Я полагал,у Латышонка ума побольше,ещё и Дзюблу помянул. Вас бы в армию,там тоже все блага бесплатные,правда,за счёт налогоплательщиков.
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    biber.ru
    1735127165
    Наплёл чего-то, потому что не знает сколько это - 30 тысяч (?!)..
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    алдан2014
    1735127391
    Неплохо стебнул "профессионалов". Живя на всем готовом(как депутаты гд) вякать о том сколько на жизнь хватает. И журналистов ,задающих такие вопросы,срача ради,отстранять от работы
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