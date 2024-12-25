Ротенберг отреагировал на слова Латышонка про 30 тысяч рублей на жизнь в месяц

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг прокомментировал слова Евгения Латышонка.

Вратарь «Зенита» ранее заявил, что ему хватает 30 тысяч рублей на жизнь в месяц.

– Вратарь футбольного «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц в Санкт-Петербурге. А какая сумма вам нужна в месяц в Питере?

– Это ведь как посмотреть. Вот Артем Дзюба сейчас является футболистом «Акрона». Я думаю, он может тратить и меньше, чем 30 тысяч рублей в месяц. Потому что питание у него бесплатное, проживание тоже. А на что он тратит тогда? Можно не тратить вообще ничего! Если ты – профессиональный футболист или хоккеист. Можно в месяц даже ни копейки не потратить. Просто живи на базе, никуда не выходи и питайся там, а на матчи тебя возят.