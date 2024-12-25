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    • Агент Батракова назвал клуб, в котором игрок проведет следующий сезон

    Агент Батракова назвал клуб, в котором игрок проведет следующий сезон

    Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова, рассказал о планах на будущее полузащитника «Локомотива». Он заверил, что 19-летний россиянин останется в московском клубе на следующий сезон.

    – Батраков стал лучшим молодым футболистом сезона. Идут ли переговоры с «Локомотивом» по новому контракту? Как Алексей видит свою карьеру в дальнейшем?

    – Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива».

    Что касается контракта, недавно мы созванивались с [спортивным директором «Локомотива» Дмитрием] Ульяновым, чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества.

    • Батраков провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забив 10 голов и сделав 6 ассистов.
    • Его контракт с «Локо» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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