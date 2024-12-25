Агент Батракова назвал клуб, в котором игрок проведет следующий сезон

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова, рассказал о планах на будущее полузащитника «Локомотива». Он заверил, что 19-летний россиянин останется в московском клубе на следующий сезон.

– Батраков стал лучшим молодым футболистом сезона. Идут ли переговоры с «Локомотивом» по новому контракту? Как Алексей видит свою карьеру в дальнейшем?

– Он точно будет играть в «Локомотиве» в следующем сезоне. Батраков хочет отблагодарить своей игрой клуб, который дал ему футбольное образование. В ближайшее время мы будем видеть футболиста в составе «Локомотива».

Что касается контракта, недавно мы созванивались с [спортивным директором «Локомотива» Дмитрием] Ульяновым, чтобы назначить встречу и обменяться мыслями по поводу дальнейшего сотрудничества.