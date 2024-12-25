Потенциальный спортивный директор «Спартака» прилетел в Москву

Фрэнсис Кагигао находится в Москве и договаривается со «Спартаком» о назначении на пост спортивного директора.
«Вчера Кагигао попрощался с «Галатасараем» и вечером выехал в Россию для переговоров со «Спартаком». Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом.
Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, «Спартак» должен объявить о назначении Кагигао до конца этого года.
Вместе с испанцем в «Спартак» придут два помощника-скаута. Первый – работает на европейском рынке, второй – специалист по Латинской Америке», – сообщил источник.
- Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- В «Галатасарае» он находился с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.
Источник: Sport24