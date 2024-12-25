Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Абаскаль рассказал о своих отношениях с Джикией

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с Георгием Джикией.

    Защитник покинул московский клуб летом и перешел в «Химки» на правах свободного агента. За подмосковную команду 31-летний россиянин провел лишь шесть матчей в РПЛ.

    – Многие до сих пор не понимают, почему Георгий Джикия, капитан команды, оказался на скамейке запасных. Вы расстались с ним по‑хорошему, Георгий не обиделся на вас?

    – Это деликатная тема для всех из‑за его авторитета в клубе и его положения как одного из капитанов команды. Знаете, решения принимаются на основе результатов, футбол – это соревновательный вид спорта, где важна каждая деталь. Я очень верю в честность и в то, что с футболистами нужно быть откровенным. Игроку иногда бывает нелегко принять роль, если она не касается стартового состава, и это может привести к путанице. Положительным примером может служить Лука Модрич с его карьерой и знанием того, что в футболе случаются моменты, которые меняют его статус. Мы работали вместе с Джикией из уважения друг к другу, чтобы достичь целей «Спартака». С моей стороны все было с уважением.

    Новости по теме
    Пономарев назвал Бабича и Джикию пустышками в сравнении с Дивеевым 11
    Аршавин скептически оценил игру Джикии 2
    Зобнин рассказал, что лидеры «Спартака» требовали у Абаскаля разъяснений по Джикии 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 