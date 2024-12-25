Абаскаль рассказал о своих отношениях с Джикией

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации с Георгием Джикией.

Защитник покинул московский клуб летом и перешел в «Химки» на правах свободного агента. За подмосковную команду 31-летний россиянин провел лишь шесть матчей в РПЛ.

– Многие до сих пор не понимают, почему Георгий Джикия, капитан команды, оказался на скамейке запасных. Вы расстались с ним по‑хорошему, Георгий не обиделся на вас?

– Это деликатная тема для всех из‑за его авторитета в клубе и его положения как одного из капитанов команды. Знаете, решения принимаются на основе результатов, футбол – это соревновательный вид спорта, где важна каждая деталь. Я очень верю в честность и в то, что с футболистами нужно быть откровенным. Игроку иногда бывает нелегко принять роль, если она не касается стартового состава, и это может привести к путанице. Положительным примером может служить Лука Модрич с его карьерой и знанием того, что в футболе случаются моменты, которые меняют его статус. Мы работали вместе с Джикией из уважения друг к другу, чтобы достичь целей «Спартака». С моей стороны все было с уважением.