В «Спартаке» сказали, кто будет новым спортивным директором

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что спортивным директором клуба будет иностранный специалист.
Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к назначению Фрэнсиса Кагигао.
– Болельщики «Спартака» ждут назначения спортивного директора. Когда?
– Пока контракт не подписан, то есть пока человек не вступил в должность, мы сообщать не можем.
– Вы говорили о том, что на пост спортивного директора клуба было несколько кандидатов-иностранцев и один россиянин. Сейчас россиянин остался в списке кандидатов?
– На данный момент нет.
– То есть спортивным директором точно будет иностранец.
– Да.
Источник: «РБ Спорт»