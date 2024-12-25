Каррера – Абаскалю: «Завидовать нехорошо»

Массимо Каррера оценил резонансное высказывание другого экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

В 2017 году спартаковцы стали чемпионами под руководством Карреры. Тогда были разговоры, что команда выиграла РПЛ на «багаже» Аленичева.

«Багаж Аленичева? Я с того времени не общаюсь с Дмитрием. Больше ничего не чувствую об этой истории.

Думаю, результаты говорят сами за себя. Багаж или нет багажа – не знаю, что это значит…

Разница лишь в том, что я пошел своим путем и выиграл, а он [Абаскаль] – нет!

Завидовать нехорошо. Каждому полезнее было бы думать о себе, не осуждая других», – сказал Каррера.