Суд вынес наказание для трех мигрантов, изнасиловавших журналистку «Матч ТВ»

В Москве приговорили трех мужчин, обвиненных в изнасиловании 6 июля на улице Академика Королева возле Останкинского пруда.

Подсудимыми были мигранты из Узбекистана.

Летом они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на журналистку «Матч ТВ» и изнасиловали ее.

«Двое подсудимых приговорены к девяти годам лишения свободы, третий – к четырем годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Прокурор просил суд назначить каждому из фигурантов 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», – говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.