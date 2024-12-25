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    • Суд вынес наказание для трех мигрантов, изнасиловавших журналистку «Матч ТВ»

    Суд вынес наказание для трех мигрантов, изнасиловавших журналистку «Матч ТВ»

    В Москве приговорили трех мужчин, обвиненных в изнасиловании 6 июля на улице Академика Королева возле Останкинского пруда.

    • Подсудимыми были мигранты из Узбекистана.
    • Летом они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на журналистку «Матч ТВ» и изнасиловали ее.

    «Двое подсудимых приговорены к девяти годам лишения свободы, третий – к четырем годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

    Прокурор просил суд назначить каждому из фигурантов 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», – говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1735153119
    Маловато конечно ну хоть так
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    anatolich72
    1735155272
    Принудительная кастрация для таких ублюдков.
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