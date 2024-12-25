Мостовой обратился к Абаскалю

Александр Мостовой сделал предложение бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Испанец продолжает следить за первым и вторым [российскими] дивизионами? А пусть Абаскаль возглавит саратовский «Сокол», например!

Гильермо, приезжай и подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить (смеется)!

Так что, я совсем не удивлюсь, если бывший главный тренер «Спартака» вернется в Россию!» – сказал Мостовой.