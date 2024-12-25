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    Мостовой обратился к Абаскалю

    Александр Мостовой сделал предложение бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

    «Испанец продолжает следить за первым и вторым [российскими] дивизионами? А пусть Абаскаль возглавит саратовский «Сокол», например!

    Гильермо, приезжай и подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить (смеется)!

    Так что, я совсем не удивлюсь, если бывший главный тренер «Спартака» вернется в Россию!» – сказал Мостовой.

    • Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле.
    • Он заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • «Сокол» идет на 16-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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