Мостовой обратился к Абаскалю

Александр Мостовой сделал предложение бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Испанец продолжает следить за первым и вторым [российскими] дивизионами? А пусть Абаскаль возглавит саратовский «Сокол», например!
Гильермо, приезжай и подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить (смеется)!
Так что, я совсем не удивлюсь, если бывший главный тренер «Спартака» вернется в Россию!» – сказал Мостовой.
- Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле.
- Он заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
- «Сокол» идет на 16-м месте в Первой лиге.