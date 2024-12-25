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    Черданцев предостерег «Спартак» насчет Станковича

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев посоветовал «Спартаку» не расширять полномочия главного тренера Деяна Станковича.

    «Дать Станковичу полномочия спортивного директора? На мой взгляд, категорически нельзя этого делать, потому что тренер должен тренировать.

    Потому что любой нормальный человек не устоит от соблазна заработать денег. Когда тренер начинает приводить игроков, то как вы удержитесь от того, чтобы не получать процент по сделке?

    На трансферах все зарабатывают, а чем человек, участвующий в этой трансферной цепочке, хуже других? Поэтому, как только появляется эта заинтересованность, то сразу происходит конфликт интересов.

    Ты будешь брать не того игрока, который нужен команде, а того, на котором можно больше заработать. Поэтому категорически такого допускать нельзя.

    Ни в одной нормальной мировой команде такого в принципе нет по этой самой причине. Клуб – это бизнес. Клуб выстраивает определeнную стратегию, считает свой бюджет, считает, сколько он вкладывает в игроков, сколько он может на них заработать, перепродавая их в другие команды.

    А когда этим занимается тренер, то извините. Сегодня он есть, а завтра его нет. А он накупил десять футболистов. Приходит следующий тренер, и куда он их денет? Это нелогично», – сказал Черданцев.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии (16)
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    acor94
    1735133665
    Я не понимаю. Зачем тренеру брать игрока который не нужен? Ради пары злотых? Так потом тебя уволят с жирного контракта, с премиальных и тд и тп. Вот таким как чердак лишь бы ********(украсть) ...
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    рылы
    1735133727
    у хряков исторически хорошо получается трясти пальмы. что упадёт - то и покупают. обычно это неликвид, от которого потом не знают, как избавиться, бесплатно отдают, и ещё зарплату продолжают выплачивать. позор!
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    VPERDIV SPARTAK
    1735134216
    Станка и угальду продайте сразу оптом за 150 ))
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    zigbert
    1735134605
    Без Черданцева Спартак конечно не разберётся кого куда назначить.
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    БАЗАРА НЕТ
    1735134794
    Выгонят к весне станка с неустойкой
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    The only one
    1735134909
    И что это Чердак так за Спартак забеспокоился? Получил от Мюллера задание на зимнюю паузу заняться диверсией? Следующие будут Краснодар, Локо и ЦСКА?
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    Мордаванин
    1735136733
    лучши журналист года просто посоветовал а визгу как на интервиденьи чтои понятно
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    Литейный 4 (returned)
    1735137153
    Да он и как тренер так себе физрук. Выдал 4 игры более менее и то не без помощи судей. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1735138338
    Блохи тут как тут, даже со своими вентиляторами.
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    NewLife
    1735139056
    Чердак, не суди о других по себе. Ты козявка в сравнении со Станком))) Мы обойдемся своим умом, а вот помойка, судя по тому, как она возбудилась, ждет не дождется ЦУ от болтуна со стажем))
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