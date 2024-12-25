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    • Газзаев – о Дюкове на посту президента РФС: «Лучше него варианта быть не может»

    Газзаев – о Дюкове на посту президента РФС: «Лучше него варианта быть не может»

    Валерий Газзаев высоко оценил деятельность Александра Дюкова во главе Российского футбольного союза.

    • У Дюкова не будет конкурентов на выборах президента РФС.
    • Его в третий раз изберут на безальтернативной основе.

    «Думаю, что тут двух мнений быть не может. Он делает для развития российского футбола все возможное, не смотря на нынешние условия изоляции.

    Александр поддерживает уровень нашего чемпионата, кубка и национальной сборной на столь высоком уровне, насколько это вообще возможно. Мы знаем, что он находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА, проводит очень активную работу.

    Поэтому Александр – это идеальная кандидатура, лучше него варианта быть не может. Уверен, что все единогласно поддержат его», – сказал Газзаев.

    • Выборы пройдут 2 февраля 2025 года.
    • Дюков руководит РФС с 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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