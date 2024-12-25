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    Пономарев оценил слова Абаскаля про «Спартак»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    «Футболисты «Спартака» не уважали Абаскаля, но уважают Станковича. Деян здорово игру поставил команде. Огромное удовольствие я получал от того, как действуют спартаковские футболисты в последних матчах. А при Гильермо мне не нравился футбол красно-белых.

    А вообще тренерская профессия – очень сложная. Тренер – это нянька для игроков. Все время нужно с этими идиотами находиться. Они идиоты полные! Сейчас еще и богатые идиоты.

    Раньше хоть все одинаково получали. Заработали 80 рублей, пошли в ресторан, проели, пропили. Не должны российские футболисты стоить больше 10 тысяч долларов. Пусть у народа спросят, сколько они должны получать. Зачем такие деньги платить?!» – сказал Пономарев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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