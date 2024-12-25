Пономарев оценил слова Абаскаля про «Спартак»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Футболисты «Спартака» не уважали Абаскаля, но уважают Станковича. Деян здорово игру поставил команде. Огромное удовольствие я получал от того, как действуют спартаковские футболисты в последних матчах. А при Гильермо мне не нравился футбол красно-белых.

А вообще тренерская профессия – очень сложная. Тренер – это нянька для игроков. Все время нужно с этими идиотами находиться. Они идиоты полные! Сейчас еще и богатые идиоты.

Раньше хоть все одинаково получали. Заработали 80 рублей, пошли в ресторан, проели, пропили. Не должны российские футболисты стоить больше 10 тысяч долларов. Пусть у народа спросят, сколько они должны получать. Зачем такие деньги платить?!» – сказал Пономарев.