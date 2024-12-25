Мостовой сравнил «багаж» Аленичева и Абаскаля в «Спартаке»

Александр Мостовой оценил работу Дмитрия Аленичева и Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

В 2017 году спартаковцы стали чемпионами под руководством Массимо Карреры. Тогда были разговоры, что команда выиграла РПЛ на «багаже» Аленичева.

«Багаж Аленичева, конечно, лучше багажа Абаскаля. У Димы такое прошлое, связанное с футболом. Абаскалю до него, как до Луны. Как и до Мостового и тех, кто играл в футбол всю свою жизнь.

Как было хорошо, когда про этого испанца ничего не говорили и не писали. И хочу ему задать такой вопрос, а в футбол он не пробовал играть?» – сказал Мостовой.