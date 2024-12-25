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    • Мостовой сравнил «багаж» Аленичева и Абаскаля в «Спартаке»

    Мостовой сравнил «багаж» Аленичева и Абаскаля в «Спартаке»

    Александр Мостовой оценил работу Дмитрия Аленичева и Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.
    • В 2017 году спартаковцы стали чемпионами под руководством Массимо Карреры. Тогда были разговоры, что команда выиграла РПЛ на «багаже» Аленичева.

    «Багаж Аленичева, конечно, лучше багажа Абаскаля. У Димы такое прошлое, связанное с футболом. Абаскалю до него, как до Луны. Как и до Мостового и тех, кто играл в футбол всю свою жизнь.

    Как было хорошо, когда про этого испанца ничего не говорили и не писали. И хочу ему задать такой вопрос, а в футбол он не пробовал играть?» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    andr45
    1735139293
    БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ» «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.»
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