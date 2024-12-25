«Ты, конечно, лошкопед!»: Карпин прошелся по Тюкавину за приготовление оливье

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин приготовил салат оливье вместе с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.
Соответствующий ролик опубликован на ютуб-канале национальной команды.
В ходе процесса приготовления Карпин выразил недовольство тем, что Тюкавин нарезал яйца раньше, чем мясо.
– А ты че сделал-то?
– Яйца порезал.
– Ну ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом… Запачкал доску всю!
– Да ничего страшного. Все равно все в одной кастрюле будет.
– Ты, конечно, лошкопед!
– Мне надо было почистить еще их и сейчас нарезать. А у вас уже все почищено!
– Мясо сначала надо было!
– Ну вы же не подсказали как тренер.
– Ну такие-то вещи тоже надо подсказывать что ли? Я же тебе не говорю, как мяч обратабывать. Куда отдавать – да, а как обрабатывать – нет. Мда… Ладно, ничего страшного.