«Ты, конечно, лошкопед!»: Карпин прошелся по Тюкавину за приготовление оливье

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин приготовил салат оливье вместе с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

Соответствующий ролик опубликован на ютуб-канале национальной команды.

В ходе процесса приготовления Карпин выразил недовольство тем, что Тюкавин нарезал яйца раньше, чем мясо.

– А ты че сделал-то?

– Яйца порезал.

– Ну ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом… Запачкал доску всю!

– Да ничего страшного. Все равно все в одной кастрюле будет.

– Ты, конечно, лошкопед!

– Мне надо было почистить еще их и сейчас нарезать. А у вас уже все почищено!

– Мясо сначала надо было!

– Ну вы же не подсказали как тренер.

– Ну такие-то вещи тоже надо подсказывать что ли? Я же тебе не говорю, как мяч обратабывать. Куда отдавать – да, а как обрабатывать – нет. Мда… Ладно, ничего страшного.