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    • «Ты, конечно, лошкопед!»: Карпин прошелся по Тюкавину за приготовление оливье

    «Ты, конечно, лошкопед!»: Карпин прошелся по Тюкавину за приготовление оливье

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин приготовил салат оливье вместе с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

    Соответствующий ролик опубликован на ютуб-канале национальной команды.

    В ходе процесса приготовления Карпин выразил недовольство тем, что Тюкавин нарезал яйца раньше, чем мясо.

    – А ты че сделал-то?

    – Яйца порезал.

    – Ну ты лох, конечно! Сначала надо было мясо резать, а потом… Запачкал доску всю!

    – Да ничего страшного. Все равно все в одной кастрюле будет.

    – Ты, конечно, лошкопед!

    – Мне надо было почистить еще их и сейчас нарезать. А у вас уже все почищено!

    – Мясо сначала надо было!

    – Ну вы же не подсказали как тренер.

    – Ну такие-то вещи тоже надо подсказывать что ли? Я же тебе не говорю, как мяч обратабывать. Куда отдавать – да, а как обрабатывать – нет. Мда… Ладно, ничего страшного.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии (4)
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    рылы
    1735133814
    млять, ну вы же в 12:45 выложили полное видео. нахера теперь цитаты из него на куски кроить? совсем уже постить нечего?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1735133839
    Ну так Джейми Оливер к нам не поедет
    Ответить
    Бомбардиръ
    1735134347
    "Жиру сначала надо было, а уже потом оливье!"
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