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    • В «Ахмате» отреагировали на крушение самолета, летевшего в Грозный

    В «Ахмате» отреагировали на крушение самолета, летевшего в Грозный

    Пресс-служба «Ахмата» опубликовала заявление в связи с трагедией, произошедшей сегодня в Казахстане.

    • Возле аэропорта города Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines.
    • Самолет выполнял рейс Баку – Грозный.
    • На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе 16 россиян. По последней информации, выжили 32 человека.

    «Клуб выражает соболезнования родственникам погибших. Сообщается, что есть выжившие, находящиеся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении!» – говорится в публикации «Ахмата».

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1735134255
    Соболезнования...и еще-здоровья всем пострадавшим!
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    Кривая да нелёгкая
    1735135864
    Соболезнования
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