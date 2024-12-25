В «Ахмате» отреагировали на крушение самолета, летевшего в Грозный

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала заявление в связи с трагедией, произошедшей сегодня в Казахстане.
- Возле аэропорта города Актау потерпел крушение пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines.
- Самолет выполнял рейс Баку – Грозный.
- На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе 16 россиян. По последней информации, выжили 32 человека.
«Клуб выражает соболезнования родственникам погибших. Сообщается, что есть выжившие, находящиеся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении!» – говорится в публикации «Ахмата».