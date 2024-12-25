Юран отреагировал на слова Абаскаля про «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран прокомментировал слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

«Пусть смотрит на результат. Сколько времени уже прошло после Абаскаля? Уже больше полугода. О чем мы говорим? Когда прошел месяц или две недели, тогда да, он готовил. А тут прошло уже достаточно времени, поэтому я думаю, что это крик души уже какой-то. Надо на результат смотреть. Я всегда говорю: «Тренеры оцениваются по результату». Кого он там собирал, что собирал? Можно помидоры собирать», – сказал Юран.