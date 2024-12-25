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    Юран отреагировал на слова Абаскаля про «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран прокомментировал слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

    «Пусть смотрит на результат. Сколько времени уже прошло после Абаскаля? Уже больше полугода. О чем мы говорим? Когда прошел месяц или две недели, тогда да, он готовил. А тут прошло уже достаточно времени, поэтому я думаю, что это крик души уже какой-то. Надо на результат смотреть. Я всегда говорю: «Тренеры оцениваются по результату». Кого он там собирал, что собирал? Можно помидоры собирать», – сказал Юран.

    • Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
    • Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1735115157
    ...нормальный юрановский ответ. Это я про "помидоры собирать")...
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    САДЫЧОК
    1735120175
    Абаскаль хороший тренер ( у него есть тренерские знания!) Но эту команду создал Станкович и играет она в стиле Реала-это для тех кто только начинает понимать футбол.
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