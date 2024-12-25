Черданцев посоветовал «Спартаку» расстаться с Угальде

Комментатор Георгий Черданцев высказался о прогрессе форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Он считает, что московскому клубу надо расстаться с нападающим в летнее трансферное окно.

«Было бы логично, если бы летом Угальде уехал. Потому что Россия – явно не финальная точка карьеры для любого футболиста. Это нормально. Футбол тоже бизнес. Если «Спартак» отобьет свои 15 миллионов и заработают каких-то денег на нем, думаю, что это будет неплохо для клуба.

Было бы странно рассчитывать, что вы получите игрока неплохой сборной, чтобы он остался на много лет. Это маловероятно. Поэтому это такой момент, который нужно иметь ввиду, что такой футболист, скорее всего, приходит на перепродажу, но какую-то пользу сиюмоментную он принесет», – сказал Черданцев.