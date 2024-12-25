Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Черданцев посоветовал «Спартаку» расстаться с Угальде

    Комментатор Георгий Черданцев высказался о прогрессе форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Он считает, что московскому клубу надо расстаться с нападающим в летнее трансферное окно.

    «Было бы логично, если бы летом Угальде уехал. Потому что Россия – явно не финальная точка карьеры для любого футболиста. Это нормально. Футбол тоже бизнес. Если «Спартак» отобьет свои 15 миллионов и заработают каких-то денег на нем, думаю, что это будет неплохо для клуба.

    Было бы странно рассчитывать, что вы получите игрока неплохой сборной, чтобы он остался на много лет. Это маловероятно. Поэтому это такой момент, который нужно иметь ввиду, что такой футболист, скорее всего, приходит на перепродажу, но какую-то пользу сиюмоментную он принесет», – сказал Черданцев.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ этого сезона.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.

    Новости по теме
    Абаскаль высказался об игре Угальде в этом сезоне 1
    Мостовой – об Угальде: «Его критиковали все, кроме меня. У нас много таких, кто смешит» 12
    Бонгонда высказался о возможном уходе Угальде из «Спартака» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии (33)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1735119279
    Вот он глагол немытых, где Спартак то продаст хоть и за 10, но не вонючие, которые тупа ломают и не зря называют кладбищем
    Ответить
    NewLife
    1735119572
    Интересно, а можно чердака пристроить даже с доплатой куда-нибудь типа Беларусь ТВ ?))))))
    Ответить
    ...уефан
    1735120233
    ...стропила прогнили, шифер поехал. Короче, потёк Чердак совсем...
    Ответить
    Айболид
    1735120403
    Как у бромантановых подгорело то . Смешно . А ведь про Зенит здесь ни слова , но они без него жить не могут .
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1735120483
    Угальда был и есть неликвид
    Ответить
    САДЫЧОК
    1735120971
    Матч Тв нужно продать Чердака и сразу воздух станет ароматнее !
    Ответить
    neim
    1735122876
    вот же ж блин, страна советов-то. Ну хоть кто-нибудь тогда, посоветуйте Матч ТВ расстаться с Черданцевым и ему подобными советниками, комментаторами ...
    Ответить
    Интерес
    1735124582
    Три инфляционных года-это уже не 15 млн, а 20млн.НЕ дадут? Так не доставайся ты,родной,никому!
    Ответить
    alefreddy
    1735127512
    а кто забивать будет и выкладываться в каждой игре
    Ответить
    anatolich72
    1735127746
    М удак зениту советуй недоносок, недофутболист, недокомментатор!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 