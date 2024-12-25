Абаскаль высказался об игре Угальде в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру Манфреда Угальде в этом сезоне. Форвард московской команды забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.

«Для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками.

И мне нравятся такие игроки – типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана, например, Тюкавина, – было невозможно.

Мы вели переговоры по Абелю Руису [из «Жироны»] и Феррану Жуджле [из «Брюгге»], но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте», – сказал Абаскаль.