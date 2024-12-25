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    Абаскаль высказался об игре Угальде в этом сезоне

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру Манфреда Угальде в этом сезоне. Форвард московской команды забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.

    «Для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками.

    И мне нравятся такие игроки – типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана, например, Тюкавина, – было невозможно.

    Мы вели переговоры по Абелю Руису [из «Жироны»] и Феррану Жуджле [из «Брюгге»], но они отказались, и я нашел Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1735109230
    Физрук сравнил Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса с Тюкавином.... х. с пальцем называется. Наверное вы поняли, кто х. а кто палец )).
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