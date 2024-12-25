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    Каррера отреагировал на слова про «багаж» Абаскаля

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал высказывания Гильермо Абаскаля.

    Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

    – Абаскаль сказал, что «Спартак» хорошо играет на его багаже, и многие вспомнили вашу ситуацию с Аленичевым. Какое у вас мнение?

    – Я чувствую себя хорошо, у меня нет проблем с фразами про багаж. Я воспринимаю их с улыбкой. Для меня за тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича, и меня тоже не волнует.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    1735111167
    Каждый носит свой багаж,если не носильщик.Если результат относительно лучше прошлого сезона-"предшественника",если хуже-"свой"...Всё остальное от лукавого и личных симпатий.
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    ...уефан
    1735113696
    ..."Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе"(с)...
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