Каррера отреагировал на слова про «багаж» Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал высказывания Гильермо Абаскаля.

Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

– Абаскаль сказал, что «Спартак» хорошо играет на его багаже, и многие вспомнили вашу ситуацию с Аленичевым. Какое у вас мнение?

– Я чувствую себя хорошо, у меня нет проблем с фразами про багаж. Я воспринимаю их с улыбкой. Для меня за тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича, и меня тоже не волнует.