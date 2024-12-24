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    Кагигао близок к назначению в «Спартак»

    Фрэнсис Кагигао, по всей видимости, станет новым спортивным директором «Спартака».

    В Турции сообщают, что специалист, занимавший пост главы отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае», покинул свою должность.

    Он готовится к работе в «Спартаке».

    • Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • В «Галатасарае» он находился с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.

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    Источник: твиттер журналиста Бурхана Джана Терзи

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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1735067005
    Задолбали. Близок не близок? Дед мороз уже близок. С Наступающим мясные и враги адекваты!....
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    VPERDIV SPARTAK
    1735067190
    Опять откаты неустойки)
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