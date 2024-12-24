Кагигао близок к назначению в «Спартак»

Фрэнсис Кагигао, по всей видимости, станет новым спортивным директором «Спартака».
В Турции сообщают, что специалист, занимавший пост главы отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае», покинул свою должность.
Он готовится к работе в «Спартаке».
- Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- В «Галатасарае» он находился с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.