Кагигао близок к назначению в «Спартак»

Фрэнсис Кагигао, по всей видимости, станет новым спортивным директором «Спартака».

В Турции сообщают, что специалист, занимавший пост главы отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае», покинул свою должность.

Он готовится к работе в «Спартаке».