Теннисистка Потапова назвала любимого игрока «Спартака»: «Жаль, что он ушел»

Российская теннисистка Анастасия Потапова назвала любимого футболиста «Спартака». Она призналась, что ей нравился Александр Соболев, перешедший в «Зенит».

– Кто ваш любимый футболист «Спартака» за всe время?

– Соболев неплохо играл за «Спартак», жаль, что он ушел. Сейчас состав неплохой. Даже если брать матч с «Локомотивом», когда Угальде забил четыре мяча и отдал голевую. Я давно не видела «Спартак» в такой форме. Сейчас у нас в основном в составе молодые ребята, надеюсь, они замотивированы работать. Но состав, который был пять лет назад, был «золотым» – тогда играли Промес, Джикия. Мне очень нравилась та команда.