Малышев рассказал, чем Ребров занимается в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал об обязанностях Артема Реброва.

Российский вратарь после завершения карьеры занял пост технического координатора в московском клубе.

– Артем Ребров после окончания карьеры уже несколько лет работает техническим координатором. Чем он занимается и почему, учитывая полученный опыт работы с несколькими спортивными директорами, его не рассмотреть на эту должность?

– Считаю, что Артем приносит огромную пользу «Спартаку», является связующим звеном между спортивным директором и различными направлениями работы, в том числе и с основной командой. Думаю, у Артема есть перспективы стать в какой-то момент спортивным директором, но мне кажется, ему будет полезно еще поработать с более опытным коллегой, в том числе и с опытом работы в большом клубе.

– Как охарактеризуете его функционал – чем конкретно занят Ребров? На «Спартаке-2» его не вижу, вижу вас, он все время на матчах основной команды. Что он делает?

– Координатор по «Спартаку-2» и молодежке – Никита Баженов. А Артем является правой рукой спортивного директора, участвует в скаутской работе, работе тренерского штаба, чтобы обеспечивать координацию и связь между спортивным директором и основной командой.