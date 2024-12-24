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    • Онопко объяснил, почему считает Карпина лучшим тренером года

    Онопко объяснил, почему считает Карпина лучшим тренером года

    Помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко назвал Валерия Карпина лучшим тренером 2024 года.

    Ростовская команда под руководством специалиста занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах.

    «Лучший тренер года? Карпин. Есть много составляющих, влияющих на оценку тренера. Надо знать, как и что происходит внутри команды. У нас много хороших тренеров. Хорошие игры проводили Михаил Галактионов и Рашид Рахимов. Но я знаю работу Валерия Георгиевича. Считаю, что мы еще не добрали очков и, по мне, должны были быть в пятерке. Вижу работу Карпина, оцениваю все факторы, поэтому он лучший», – сказал Онопко.

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    Источник: Sport24

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