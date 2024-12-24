Онопко объяснил, почему считает Карпина лучшим тренером года

Помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко назвал Валерия Карпина лучшим тренером 2024 года.

Ростовская команда под руководством специалиста занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах.

«Лучший тренер года? Карпин. Есть много составляющих, влияющих на оценку тренера. Надо знать, как и что происходит внутри команды. У нас много хороших тренеров. Хорошие игры проводили Михаил Галактионов и Рашид Рахимов. Но я знаю работу Валерия Георгиевича. Считаю, что мы еще не добрали очков и, по мне, должны были быть в пятерке. Вижу работу Карпина, оцениваю все факторы, поэтому он лучший», – сказал Онопко.