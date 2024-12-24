Мостовой – об Угальде: «Его критиковали все, кроме меня. У нас много таких, кто смешит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что всегда был уверен в высоком уровне Манфреда Угальде.

Форвард перешел в московский клуб в январе из «Твенте» за 13 миллионов евро. В этом сезоне он забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.

«До прихода Угальде в «Спартак» мы вообще не слышали эту фамилию, в том сезоне его критиковали все, кроме меня. Кричали, что за него заплатили столько денег. А я говорил: «Подождите, ребят, сейчас все будет».

Что вы бросаетесь фразами? Это непрофессионально, по‑дилетантски, по‑лоховски. У нас много таких, кто смешит наш футбол», – сказал Мостовой