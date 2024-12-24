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    В «Локомотиве» оценили работу Галактионова

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко доволен работой главного тренера Михаила Галактионова.

    • Российский специалист возглавил «Локо» в ноябре 2022 года.
    • В этом сезоне команда занимает 5-е место в РПЛ после 18 туров.

    «Всe начинается с тренировочного процесса, с комплектования команды. Те показатели, которые были зимой в начале 2023 года, и то, что мы имеем сейчас, – разные вещи. Команда прибавила физически, добавила в психологическом плане.

    Самое главное – футболисты имеют совсем другие связи между собой на поле, потому что можно пригласить хороших игроков, но чтобы команда превратилась в команду – нужно время. Его всегда не хватает, но за два года командой был проделан хороший путь», – сказал Леонченко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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