В «Локомотиве» оценили работу Галактионова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко доволен работой главного тренера Михаила Галактионова.

Российский специалист возглавил «Локо» в ноябре 2022 года.

В этом сезоне команда занимает 5-е место в РПЛ после 18 туров.

«Всe начинается с тренировочного процесса, с комплектования команды. Те показатели, которые были зимой в начале 2023 года, и то, что мы имеем сейчас, – разные вещи. Команда прибавила физически, добавила в психологическом плане.

Самое главное – футболисты имеют совсем другие связи между собой на поле, потому что можно пригласить хороших игроков, но чтобы команда превратилась в команду – нужно время. Его всегда не хватает, но за два года командой был проделан хороший путь», – сказал Леонченко.