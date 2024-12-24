Петржела уверен в чемпионстве «Зенита»: «Заберут Угальде и Кордобу, чтобы ослабить конкурентов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что не сомневается в чемпионстве петербургской команды в этом сезоне РПЛ.

«Зенит» делит лидерство с «Краснодаром» после 18 туров чемпионата.

В 2025 году петербуржцы отметят 100-летие клуба.

«Будет ли «Зенит» предпринимать в ближайшее межсезонье активные шаги, учитывая, что он может и не стать чемпионом в этом сезоне? Не знаю, сейчас не вижу русский футбол, не видел ни одну игру, мне сложно говорить. В любом случае можно сказать, что «Зенит» выиграет чемпионство. Они все равно это сделают, у них столько денег, что там нет проблем. Как они это сделают, я не знаю, но они все равно будут чемпионами.

Возможно, что «Зенит» будет массово скупать иностранцев, чтобы достичь желаемое в год столетия клуба? Да, они завалят деньгами. Мне это не нравится, мне хочется, чтобы в «Зените» играли русские ребята. Могут ли они забрать, например, Угальде у «Спартака» или Кордобу у «Краснодара», чтобы ослабить конкурентов? Да, может быть, почему нет? Они сделают всe, чтобы стать чемпионами. Особенно в год юбилея? Да, это для них принципиально», – сказал Петржела.