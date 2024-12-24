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  • Петржела уверен в чемпионстве «Зенита»: «Заберут Угальде и Кордобу, чтобы ослабить конкурентов»

Петржела уверен в чемпионстве «Зенита»: «Заберут Угальде и Кордобу, чтобы ослабить конкурентов»

24 декабря 2024, 20:50
15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что не сомневается в чемпионстве петербургской команды в этом сезоне РПЛ.

  • «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром» после 18 туров чемпионата.
  • В 2025 году петербуржцы отметят 100-летие клуба.

«Будет ли «Зенит» предпринимать в ближайшее межсезонье активные шаги, учитывая, что он может и не стать чемпионом в этом сезоне? Не знаю, сейчас не вижу русский футбол, не видел ни одну игру, мне сложно говорить. В любом случае можно сказать, что «Зенит» выиграет чемпионство. Они все равно это сделают, у них столько денег, что там нет проблем. Как они это сделают, я не знаю, но они все равно будут чемпионами.

Возможно, что «Зенит» будет массово скупать иностранцев, чтобы достичь желаемое в год столетия клуба? Да, они завалят деньгами. Мне это не нравится, мне хочется, чтобы в «Зените» играли русские ребята. Могут ли они забрать, например, Угальде у «Спартака» или Кордобу у «Краснодара», чтобы ослабить конкурентов? Да, может быть, почему нет? Они сделают всe, чтобы стать чемпионами. Особенно в год юбилея? Да, это для них принципиально», – сказал Петржела.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (15)
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Иван Петров 1986
1735064655
Все сделают, всех купят - и игроков и судей.
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aaaaahhhh
1735064726
совсем умишком ослаб.... кто же им продаст?
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Александр.Т.
1735065046
Спрашивать мнение у человека который не смотрит матчи рпл, да уж
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Вомбат
1735067218
Почему Зенит не заваливал соперников деньгами и не включал админресурс в 2008, 2009, 2013, 2014, 2016 и 2018 годах? Потому что это были типа не юбилейные годы?
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insider_retro
1735067638
Коротко, по существу и без всякого пиетета... Так есть и в обозримом будущем, - будет... Хотя, некоторые тут будут с пеной у рта впаривать про спортивный дух борьбы, равные условия и турнирную конкуренцию...
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a_who
1735067854
Купят игроков... или судей
Ответить
andrei-sarap-yandex
1735073104
убрать СЕМАКА и ЗЕНИТ заиграет
Ответить
vvv123
1735078364
Надо просто отдать Соболева рылам, пусть даже бесплатно!
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ilich55
1735104793
" сейчас не вижу русский футбол, не видел ни одну игру, мне сложно говорить..." Теперь становится понятным от кого исходит словесный понос. Журналюги придумывают, разбрасывают по СМИ, а Власта не рылом ни ухом.........
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Борис34684
1735113808
В настоящее время Зениту легче Карася купить чем Угальде. Спартак может только фигу показать.
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