Глушаков назвал причину, по которой Зиньковский перестал играть в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков предположил, почему Антон Зиньковский лишился игровой практики в московской команде. 28-летний россиянин провел в этом сезоне лишь семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Я не знаю, почему Зиньковский не играл. Антон не играл давно, я не видел, как он и в какой форме. Он хороший футболист, но, возможно, Станкович не видит его в своей концепции игры.

Может, Зиньковский не выполняет каких-то требований. Сложно сказать, тут надо быть в команде», – сказал Глушаков.