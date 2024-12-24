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  • Глушаков назвал причину, по которой Зиньковский перестал играть в «Спартаке»

Глушаков назвал причину, по которой Зиньковский перестал играть в «Спартаке»

24 декабря 2024, 21:51
3

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков предположил, почему Антон Зиньковский лишился игровой практики в московской команде. 28-летний россиянин провел в этом сезоне лишь семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Я не знаю, почему Зиньковский не играл. Антон не играл давно, я не видел, как он и в какой форме. Он хороший футболист, но, возможно, Станкович не видит его в своей концепции игры.

Может, Зиньковский не выполняет каких-то требований. Сложно сказать, тут надо быть в команде», – сказал Глушаков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис Зиньковский Антон
Комментарии (3)
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Александр-Каратеев-yandex
1735071274
Зиньковскому много раз давали шансы проявить себя, но он ими не воспользовался, просто проиграл конкуренцию, вот и всё.
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NewLife
1735073054
Глушаков назвал причину: причина называется - " Сложно сказать")))) Они что там в редакции уже кирять начали ?))))
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