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  • Бонгонда высказался о возможном уходе Угальде из «Спартака»

Бонгонда высказался о возможном уходе Угальде из «Спартака»

24 декабря 2024, 17:51
6

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда отреагировал на информацию о возможном уходе Манфреда Угальде из московского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны топ-команд АПЛ.

– Что скажете об игре Угальде?

– Манфред – фантастический игрок, он показывает это на поле. Желаю ему хорошей карьеры.

– Не боитесь, что он покинет команду уже зимой?

– Это не от меня зависит. У «Спартака» есть план, клуб сделает все лучшее для команды. Я желаю Манфреду играть в лучшей команде, ведь он еще молод.

– Вы бы хотели, чтобы он остался в «Спартаке»?

– Мне нравится играть с хорошими футболистами. Если он останется, я буду рад, но если захочет поиграть где‑то еще, я его поддержу.

  • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
  • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Угальде Манфред
Комментарии (6)
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...уефан
1735052363
...так! Сидеть на жопе ровно всем! Летом видно будет...
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Иван Петров 1986
1735052784
Да как его удержишь?
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NewLife
1735053155
Что за чушь. Если мной заинтересовались 10 женщин, почему надо обсуждать мой уход от жены. Дряное желтое газпром тв(((
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zigbert
1735061570
До конца сезона никуда Угальде не уйдет. Зачем нужно раскручивать эту тему?
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WILDLING_HRUNDEL
1735068424
Кому нужно это ******
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