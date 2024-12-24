Бонгонда высказался о возможном уходе Угальде из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда отреагировал на информацию о возможном уходе Манфреда Угальде из московского клуба.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны топ-команд АПЛ.
– Что скажете об игре Угальде?
– Манфред – фантастический игрок, он показывает это на поле. Желаю ему хорошей карьеры.
– Не боитесь, что он покинет команду уже зимой?
– Это не от меня зависит. У «Спартака» есть план, клуб сделает все лучшее для команды. Я желаю Манфреду играть в лучшей команде, ведь он еще молод.
– Вы бы хотели, чтобы он остался в «Спартаке»?
– Мне нравится играть с хорошими футболистами. Если он останется, я буду рад, но если захочет поиграть где‑то еще, я его поддержу.
- Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- Его рыночная цена – 15 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»